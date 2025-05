Get analyst upgrade alerts: Sign Up

Open High Low Settle Chg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 60.81 61.88 60.02 61.53 +.33 Aug 60.24 61.23 59.46 60.93 +.29 Sep 59.73 60.64 58.97 60.39 +.27 Oct 59.33 60.20 58.62 59.97 +.24 Nov 59.18 59.96 58.45 59.76 +.23 Dec 59.12 59.88 58.39 59.69 +.21 Jan 59.16 59.87 58.46 59.72 +.22 Feb 59.25 59.87 58.58 59.80 +.23 Mar 59.36 59.99 58.74 59.89 +.22 Apr 59.45 60.04 58.98 59.99 +.22 May 59.57 59.58 59.14 60.09 +.20 Jun 59.77 60.31 59.06 60.19 +.21 Jul 60.21 60.21 60.21 60.23 +.20 Aug 60.28 60.28 60.28 60.28 +.19 Sep 60.35 60.35 60.35 60.35 +.18 Oct 60.43 +.17 Nov 59.79 59.79 59.79 60.53 +.16 Dec 60.24 60.75 59.59 60.62 +.14 Jan 60.66 +.13 Feb 60.71 +.12 Mar 60.77 +.11 Apr 60.84 +.10 May 60.95 +.09 Jun 60.94 61.01 60.30 61.05 +.07 Jul 61.10 +.06 Aug 61.15 +.05 Sep 61.21 +.04 Oct 61.27 +.02 Nov 61.34 +.01 Dec 61.20 61.54 60.71 61.44 0 Jan 61.48 -.01 Feb 61.48 -.03 Mar 61.54 -.04 Apr 61.59 -.06 May 61.67 -.07 Jun 61.76 -.08 Jul 61.76 -.09 Aug 61.75 -.09 Sep 61.80 -.10 Oct 61.87 -.12 Nov 61.95 -.13 Dec 61.86 62.10 61.86 62.03 -.15 Jan 62.05 -.16 Feb 62.04 -.17 Mar 62.07 -.18 Apr 62.12 -.19 May 62.19 -.20 Jun 62.22 -.21 Jul 62.19 -.22 Aug 62.21 -.22 Sep 62.21 -.23 Oct 62.26 -.24 Nov 62.32 -.24 Dec 62.36 -.25 Jan 62.33 -.26 Feb 62.32 -.27 Mar 62.33 -.28 Apr 62.37 -.29 May 62.40 -.30 Jun 62.44 -.31 Jul 62.40 -.32 Aug 62.41 -.32 Sep 62.39 -.33 Oct 62.41 -.33 Nov 62.42 -.34 Dec 62.47 -.34 Jun 62.44 -.40 Dec 62.36 -.43 Jun 62.22 -.42 Dec 62.03 -.49 Jun 61.76 -.48 Dec 61.52 -.45 Est. sales 668,982 Thu.'s sales 656,917 Thu.'s open int 1,925,433 down 16,825 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 211.16 211.77 208.28 210.48 -1.27 Jul 207.85 208.70 205.05 207.75 -.51 Aug 206.32 207.42 203.71 206.60 -.19 Sep 206.80 207.84 204.16 207.07 -.17 Oct 207.46 208.33 204.81 207.74 -.13 Nov 207.39 208.53 205.05 208.01 -.09 Dec 207.45 208.50 204.97 207.93 -.06 Jan 207.08 208.72 205.32 208.26 -.03 Feb 207.47 208.34 205.21 208.03 +.01 Mar 207.00 207.45 204.51 207.17 +.05 Apr 203.05 203.05 203.05 205.69 +.08 May 202.34 205.25 202.34 205.10 +.16 Jun 203.97 205.42 202.25 204.92 +.25 Jul 205.63 +.28 Aug 205.75 205.75 205.75 206.42 +.27 Sep 207.30 +.23 Est. sales 144,035 Thu.'s sales 151,184 Thu.'s open int 339,211 up 3,104 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.1275 2.1419 2.1018 2.1092 -220 Jul 2.0829 2.1011 2.0637 2.0755 -169 Aug 2.0507 2.0664 2.0294 2.0445 -126 Sep 2.0087 2.0238 1.9875 2.0054 -101 Oct 1.8553 1.8681 1.8323 1.8518 -83 Nov 1.8014 1.8158 1.7805 1.8012 -67 Dec 1.7689 1.7800 1.7465 1.7682 -54 Jan 1.7624 1.7657 1.7342 1.7565 -45 Feb 1.7620 1.7622 1.7617 1.7627 -36 Mar 1.7855 1.7870 1.7798 1.7815 -24 Apr 1.9754 1.9754 1.9753 1.9765 -11 May 1.9824 1.9844 1.9824 1.9835 -10 Jun 1.9807 1.9860 1.9749 1.9793 -11 Jul 1.9655 -12 Aug 1.9448 -12 Sep 1.9161 -12 Oct 1.7815 -13 Nov 1.7491 -14 Dec 1.7200 1.7200 1.7100 1.7279 -14 Jan 1.7256 -14 Feb 1.7391 -14 Mar 1.7568 -14 Apr 1.9505 -14 May 1.9574 -14 Jun 1.9604 -14 Jul 1.9507 -14 Aug 1.9369 -14 Sep 1.9092 -14 Oct 1.7822 -14 Nov 1.7562 -14 Dec 1.7415 -14 Jan 1.7401 -14 Feb 1.7533 -14 Mar 1.7729 -14 Apr 1.9620 -14 May 1.9787 -14 Jun 1.9745 -14 Est. sales 175,347 Thu.'s sales 138,278 Thu.'s open int 398,800 down 30 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 3.283 3.350 3.217 3.334 +81 Jul 3.672 3.735 3.599 3.725 +86 Aug 3.750 3.806 3.676 3.799 +83 Sep 3.743 3.778 3.655 3.775 +80 Oct 3.825 3.863 3.740 3.861 +81 Nov 4.180 4.213 4.092 4.211 +78 Dec 4.677 4.720 4.604 4.718 +81 Jan 4.966 5.011 4.894 5.008 +84 Feb 4.675 4.726 4.617 4.723 +82 Mar 4.223 4.277 4.174 4.272 +76 Apr 3.902 3.957 3.867 3.954 +73 May 3.904 3.941 3.865 3.939 +62 Jun 4.058 4.092 4.024 4.092 +55 Jul 4.235 4.253 4.202 4.255 +49 Aug 4.275 4.294 4.247 4.294 +46 Sep 4.225 4.248 4.196 4.244 +46 Oct 4.270 4.290 4.243 4.289 +46 Nov 4.433 4.454 4.408 4.450 +42 Dec 4.782 4.807 4.762 4.797 +42 Jan 5.000 5.041 4.996 5.038 +44 Feb 4.630 4.644 4.606 4.642 +49 Mar 3.991 4.017 3.969 4.006 +61 Apr 3.476 3.515 3.471 3.522 +66 May 3.443 3.470 3.443 3.490 +65 Jun 3.579 3.605 3.579 3.627 +65 Jul 3.760 3.772 3.760 3.787 +65 Aug 3.806 3.810 3.797 3.833 +64 Sep 3.765 3.770 3.759 3.793 +64 Oct 3.820 3.837 3.804 3.847 +64 Nov 3.997 4.005 3.997 4.028 +66 Dec 4.425 4.425 4.413 4.438 +66 Jan 4.723 +66 Feb 4.429 +64 Mar 3.759 +59 Apr 3.310 3.310 3.300 3.306 +59 May 3.263 3.263 3.260 3.264 +59 Jun 3.426 3.426 3.419 3.404 +43 Jul 3.565 +37 Aug 3.626 +26 Sep 3.617 +26 Oct 3.694 +27 Nov 3.878 +27 Dec 4.311 +27 Jan 4.550 +26 Feb 4.262 +26 Mar 3.596 +25 Apr 3.201 +25 May 3.175 +24 Jun 3.335 +24 Jul 3.505 +24 Aug 3.555 3.555 3.555 3.567 +24 Sep 3.544 +23 Oct 3.614 +23 Nov 3.808 +22 Dec 4.248 +22 Jan 4.495 +21 Feb 4.205 +21 Mar 3.524 +20 Apr 3.012 +13 May 2.990 2.990 2.990 2.987 +13 Jun 3.119 +13 Jul 3.262 +13 Aug 3.317 +13 Sep 3.296 +13 Oct 3.355 +13 Nov 3.555 +13 Dec 3.985 +13 Jan 4.232 +13 Feb 3.946 +13 Mar 3.305 +13 Apr 2.871 +13 May 2.894 +13 Jun 3.047 +13 Jul 3.211 +13 Aug 3.247 +13 Sep 3.220 +13 Oct 3.293 +13 Nov 3.526 +13 Dec 3.947 +13 Jan 4.200 +13 Feb 3.910 +13 Mar 3.264 +13 Apr 2.814 +13 May 2.834 +13 Jun 2.984 +13 Jul 3.144 +13 Aug 3.176 +13 Sep 3.151 +13 Oct 3.226 +13 Nov 3.456 +13 Dec 3.886 +13 Jan 4.136 +13 Feb 3.871 +13 Mar 3.251 +13 Apr 2.801 +13 May 2.831 +13 Jun 2.973 +13 Jul 3.138 +13 Aug 3.178 +13 Sep 3.153 +13 Oct 3.199 +13 Nov 3.459 +13 Dec 3.859 +13 Jan 4.114 +13 Feb 3.914 +13 Mar 3.339 +13 Apr 2.939 +13 May 2.969 +13 Jun 3.099 +13 Jul 3.244 +13 Aug 3.284 +13 Sep 3.299 +13 Oct 3.345 +13 Nov 3.585 +13 Dec 3.985 +13 Jan 4.205 +13 Feb 4.005 +13 Mar 3.615 +13 Apr 3.285 +13 May 3.263 +13 Jun 3.298 +13 Jul 3.338 +13 Aug 3.378 +13 Sep 3.393 +13 Oct 3.439 +13 Nov 3.639 +13 Dec 3.939 +13 Jan 4.209 +13 Feb 4.039 +13 Mar 3.769 +13 Apr 3.439 +13 May 3.417 +13 Jun 3.452 +13 Jul 3.492 +13 Aug 3.532 +13 Sep 3.547 +13 Oct 3.593 +13 Nov 3.665 +13 Dec 3.820 +13 Jan 4.045 +13 Feb 3.895 +13 Mar 3.695 +13 Apr 3.365 +13 May 3.343 +13 Jun 3.378 +13 Jul 3.418 +13 Aug 3.458 +13 Sep 3.473 +13 Oct 3.519 +13 Nov 3.591 +13 Dec 3.746 +13 Est. sales 303,060 Thu.'s sales 358,202 Thu.'s open int 1,482,721 down 6,332

xmlns="http://iptc.org/std/NITF/2006-10-18/">NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

