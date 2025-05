Get breaking market news alerts: Sign Up

Rates for trades of $1 million minimum. Fgn. currency in US$ US$ in fgn. currency Mon. Fri. Mon. Fri. Argentina Peso 0.00088 0.000881 1135.49136 1134.28544 Australian Dollar 0.65033 0.6493 1.537586 1.538935 Bahrain Dinar 2.634189 2.634646 0.37435 0.374279 Brazil Real 0.176762 0.176937 5.6543 5.6417 Britain Pound 1.35655 1.3541 0.73714 0.73839 Canada Dollar 0.72806 0.727802 1.3734 1.3734 Chile Peso 0.00107 0.00106 937.88 929.137529 China Yuan 0.138794 0.138794 7.2037 7.2037 Colombia Peso 0.000239 0.000237 4158.23 4126.13801 Czech Rep Koruna 0.045715 0.045679 21.8243 21.8416 Denmark Krone 0.152576 0.152309 6.55362 6.5646 Dominican Peso 0.016789 0.01676 58.155368 58.257465 Egypt Pound 0.020071 0.020037 49.7705 49.862338 Euro 1.13807 1.1367 0.8786 0.8794 Hong Kong Dollar 0.127606 0.127655 7.83647 7.833 Hungary Forint 0.002818 0.002815 354.597 355.07 India Rupee 0.011751 0.011736 85.0931 85.1031 Indnsia Rupiah 0.000061 0.000061 16234.40 16232.60 Israel Shekel 0.2808 0.265445 3.5568 3.60944 Japan Yen 0.007 0.007015 142.848 142.55 Jordan Dinar 1.405481 1.405481 0.7065 0.7065 Kenya Shilling 0.007649 0.007672 128.42 127.703743 Kuwait Dinar 3.253459 3.254279 0.30596 0.30601 Lebanon Pound 0.000011 0.000011 89572.356 89415.4022 Malaysia Ringgit 0.236882 0.236211 4.2165 4.2285 Mexico Peso 0.052043 0.051966 19.20972 19.2287 N. Zealand Dollar 0.60122 0.5982 1.66295 1.670006 Norway Krone 0.099058 0.098918 10.09222 10.1033 Pakistan Rupee 0.003528 0.003536 280.618011 279.981 Peru New Sol 0.268018 0.2686 3.590522 3.582266 Philpins Peso 0.017831 0.018027 54.67 55.27 Poland Zloty 0.268313 0.266985 3.72596 3.74281 Russia Ruble 0.012538 0.012465 79.747113 78.462418 Saudi Arab Riyal 0.266294 0.26639 3.746386 3.746288 Singapore Dollar 0.778731 0.778089 1.28403 1.2868 So. Africa Rand 0.055954 0.056077 17.8654 17.82911 So. Korea Won 0.000729 0.000731 1369.19 1364.23 Sweden Krona 0.105006 0.104855 9.5176 9.5279 Switzerlnd Franc 1.217888 1.209414 0.8207 0.821247 Taiwan Dollar 0.033343 0.033339 29.945 29.9573 Thailand Baht 0.030665 0.030742 32.586 32.478 Turkey NewLira 0.025679 0.025736 38.9319 38.8515 U.A.E. Dirham 0.272182 0.272182 3.672 3.672 Ukraine Hryvnia 0.023863 0.023978 41.378071 41.176408 Uruguay New Peso 0.023725 0.02374 41.095288 40.946474

xmlns="http://iptc.org/std/NITF/2006-10-18/">NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.

