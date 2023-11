The following companies are subsidiares of Trimble: 0807381 B.C. Ltd., 10-4 Systems, 3Gtms Inc., 3LOG Systems Inc., @Road, AGRI-TREND, ALK Technologies, AXIO-NET, Accubid Systems, Accutest Engineering Solutions, Actronic Technologies, Acunia International NV, Advanced Public Safety, Agile Assets, AgileAssets Inc, AgileAssets Ltd, AllTerra Deutschland GmbH, AllTerra Deutschland GmbH(Dettelbach), AllTerra Österreich GmbH, Amtech Group, Amtech Group Limited, Apache Technologies, Applanix Corporation, Applanix LLC, Ashtech LLC, Asset Forestry, Atrium Software Ltd, Axio-Net GmbH, Azteca Systems Holdings LLC, Azteca Systems LLC, Azteca Systems Midco LLC, B2W, BOS Forestry, BearTooth Mapping Inc., Beena Vision Asia - Pacific Pty Ltd., Beena Vision Systems, BitWyse Solutions, Building Data, BuildingPoint Deutschland Nord GmbH, C3 Consulting, CSC (Holdings) Ltd., CSC (World) Limited, CSC World, CSC World (India) Private Limited, CTN Data Service, Cengea Solutions, Cityworks, Civil & Structural Computing (International) Ltd, Civil & Structural Computing (Middle East) Ltd, Cobco 867 Limited, Computer Services Consultants (UK) Ltd, Construsoft Groep BV, Crain Enterprises, Dynamic Survey Solutions, Eleven Technologies, FabSuite LLC, Fifth Element, GEO- 3D Inc., GEOTrac Systems Inc., GT Europe BV, Gatewing, Gehry Technologies, Geo de SECO S. de R.L. de C.V., GeoDesy and GeoDesy FSO, GeoTrac, HHK Datentechnik, HHK Datentechnik GmbH, HarvestMark, ICS Benelux NV, IQ Irrigation, ISE Fleet Services LLC, Information Alignment Pty. Ltd., Ingenieurburo Breining, Innovative Software Engineering, Innovative Software Engineering L.L.C., Inpho GmbH, Iron Solutions, Kuebix, Kuebix LLC, LSI Robway Pty Limited, LSI Robway Pty Ltd, Lakefield eTechnologies Group Limited, Lakefield eTechnologies Limited, LeT Systems, Lime Daross Limited, Linear Project GmbH, LogicWay, LogicWay B.V., MAYBIM, ME France SarL, ME Sudamerica SRL, MSG Public Sector Ltd, Maddocks Systems Inc., Magnav France Holdco S.A.S., Manhattan Asia Pacific NZ Limited, Manhattan Asia Pacific Pty Ltd, Manhattan Data Craft Ltd., Manhattan Software, Manhattan Software France SARL, Manhattan Software Group Ltd., Mensi S.A., Meridian Project Systems, Meridian Systems, MidStates VRS, Mining Information Systems, MobileTech Solutions, Muller-Elektronik, MyTopo, Müller-Elektronic GmbH, NM Group, NM Group Network Mapping Corp., Network Mapping Group Limited, Network Mapping Inc., Network Mapping Limited, Network Mapping Pty Limited, Network Mapping UK Ltd, Nexala, Ntech Industries, Oy Sivadata Ab, PNET Holding Corp., Pacific Crest Corp, PeopleNet, PeopleNet Communications Canada Corp., PeopleNet Communications Corporation, PeopleNet Holdings Corporation, Plancal GmbH, PocketMobile, PocketMobile Communications AB, Pondera Engineers, Punch Telematix, Punch Telematix Deutschland GmbH (in Liquidation), Punch Telematix France SAS, Punch Telematix Nederland B.V., Quantm International, QuickPen, Rainwave LLC, Rawson Control Systems, Riverside Acquistions Limited, RolleiMetric GmbH, Ryvit, SECO Manufacturing Company Inc., Savcor Oy, Sefaira, Sigma GmbH, Sitech Southern Africa (Pty.) Ltd., Solid SAS, Spacient Technologies, Spatial Dimension Australia Pty Ltd, Spatial Dimension Canada Inc., Spatial Dimension Canada ULC, Spatial Dimension Pty Ltd, Spatial Dimension Sistemas do Brasil Ltda., Spatial Dimension South Africa Pty Ltd, Spektra Agri Srl, Spektra Srl, Spime, Stabiplan, Stabiplan GmbH, Strucad 2011 Ltd., TATA AUTOCOMP Mobility Telematics, TMW Systems, TOGS USA Inc., Tekla Corporation, Telog Instruments, The Omega Group, ThingMagic, Tianpan Century Co. Ltd, Tianpan Information Science & Technology Co. Ltd., TopoSys Topographische Systemdaten, TraceNet Corp, TracerNet Corp, Trade Service Company, Transporeon, Trimble (Thailand) Co. Ltd., Trimble AB, Trimble Australia Solutions Pty Limited, Trimble Belgium, Trimble Brasil Solucoes Ltda., Trimble Canada Corporation, Trimble Canada Development Limited, Trimble Connected Private Services Limited, Trimble Consulting Services Americas S. de R.L.de C.V., Trimble Consulting Technologies Americas S de RL de CV, Trimble DBO Information Technology (Shanghai) Co. Ltd., Trimble Eersel B.V., Trimble Electronics Products (Shanghai) Co. Ltd., Trimble Europe B.V., Trimble Exchangeco Ltd., Trimble Export Limited, Trimble Finland Oy, Trimble Forestry Corporation, Trimble Forestry Europe Oy, Trimble Forestry GmbH, Trimble Forestry Ltda., Trimble France SAS, Trimble Germany GmbH, Trimble GmbH, Trimble Holding GmbH, Trimble Holdings Company, Trimble Hong Kong Limited, Trimble Hungary Kft., Trimble IP General Corporation, Trimble Inc., Trimble Information Technologies India Private Limited, Trimble International B.V., Trimble International Holdings S.L., Trimble Italia SRL, Trimble Japan KK, Trimble Jena GmbH, Trimble Kaiserslautern GmbH, Trimble Leading Electronic Technology (Shanghai) Co. Ltd., Trimble Leuven NV, Trimble Lizenz Switzerland GmbH, Trimble Loadrite Auckland Limited, Trimble Loadrite Chile SPA, Trimble MAPS Inc., Trimble MAPS Limited, Trimble MRM Limited, Trimble Middle East WLL (in Liquidation), Trimble Military and Advanced Systems Inc., Trimble Mobility Solutions India Limited, Trimble NV, Trimble Nantes SAS, Trimble Navigation Australia Pty Ltd., Trimble Navigation Iberica S.L., Trimble Navigation India Pvt. Ltd., Trimble Navigation New Zealand Ltd., Trimble Navigation Singapore Pte. Ltd., Trimble Navigation Technology South Africa (Pty) Ltd., Trimble New Zealand Solutions, Trimble Operations Hungary Kft, Trimble Planning Solutions Pty. Ltd., Trimble Poland Sp.z.o.o, Trimble Portugal Unipessoal LDA, Trimble RUS LLC, Trimble Railway GmbH, Trimble Romania S.R.L, Trimble Solutions (UK) Ltd., Trimble Solutions Aarhus A/S, Trimble Solutions Germany GmbH, Trimble Solutions Gothenburg AB, Trimble Solutions India Pvt. Ltd., Trimble Solutions Japan KK, Trimble Solutions Korea Co. Ltd., Trimble Solutions Malaysia Sdn. Bhd., Trimble Solutions Oy, Trimble Solutions SEA Pte. Ltd., Trimble Solutions Sandvika AS, Trimble Solutions Sweden AB, Trimble Solutions USA Inc., Trimble South Africa Distribution Holdings Pty. Ltd., Trimble Sweden AB, Trimble Switzerland GmbH, Trimble Taiwan Limited, Trimble Technologies Ireland Limited, Trimble TerraSat GmbH, Trimble Transportation Enterprise Solutions Inc., Trimble UK Limited, Trimble Ukraine, Trimble Ventures LLC, Tru Count Inc., VCS (Holdings UK) Limited, VS Visual Statement, VS Visual Statement Inc., Veltec, Vianova Systems, Vico Software, Viewpoint Australia Finco Pty Ltd, Viewpoint Construction Software Australia Pty Ltd, Viewpoint Construction Software Canada Inc., Viewpoint Construction Software Limited, Viewpoint Inc., Viewpoint Software NZ Limited, Viewpoint Software Pty Ltd, Waterfall Holdings, Wevada NV, WinEstimator, XYZ Solutions, XYZs of GPS, Xchange Imc LLC, Yamei Electronics, and e-Builder Inc..

